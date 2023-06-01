Худі, занедбані та мають шкіряні проблеми: на вулицях Дніпра підібрали покинутих мопса та хаскі

У Дніпрі загубилося двійко породистих собак.

Про це повідомили в КП Зооконтроль.

На вулицях Дніпра знайшли двох собак. Ймовірно, тварини або загубилися, або їх хтось покинув спеціально. У Зооконтролі сподіваються все ж знайти господарів для цих тварин.

Так, на вулиці Совхозна знайшли молоду хаскі. Собака досить занедбана, тому ймовірно вона досить довгий час перебуває на вулиці сама. А ось на проспекті Богдана Хмельницького знайшли мопса. Зазначається, що це дівчинка, вона худа та має шкіряні проблеми.

Власникам звертатися за телефоном 0679088986, – повідомили в КП Зооконтроль.

У коментарях дніпряни схиляються до думки, що тварин залишили на вулиці спеціально. Проте цілком можливо, що вони опинилися поза домом випадково, або ж хтось міг викрасти, а потім покинути.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі шукали власників собаки, яку знайшли прив’язаною до дерева у лісосмузі. Ловці зазначили, що це – дівчинка, яка нещодавно народила і наразі годує цуценят. Наразі лабрадор перебуває в Зооконтролі.

Крім цього, у Дніпрі триває виїзна безкоштовна стерилізація собак. Для цього власникам треба звернутися Зооконтролю та “забронювати” місце. Потім спеціальна машина виїде на місце та проведе необхідну процедуру.

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