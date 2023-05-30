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Виїзна безкоштовна стерилізація собак у Дніпрі: як скористатися послугою

Вчора 15:00
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У Дніпрі на комунальному підприємстві «Зооконтроль» працює унікальний автомобіль для стерилізації хатніх безпородних собак з приватного сектора.

Новости Днепра про Виїзна безкоштовна стерилізація собак у Дніпрі: як скористатися послугою

Автомобіль виїжджає у різні райони міста за графіком, який формується в залежності від кількості заявок. Стерилізаційна машина обладнана всім необхідним (монітор пацієнта, електрокоагулятор, холодильник для зберігання ліків, безтіньова лампа, операційний стіл, кисневий концентратор, електричний тример тощо).

«Стерилізаційна машина працювала і до війни, але з повномасштабним вторгненням призупинили такі виїзди. А вже з 15 березня цього року їх поновили, почали активно виїжджати на стерилізацію хатніх безпородних тварин за заявками мешканців. Вже простерилізували 118 собак. У приватному секторі певну кількість новонароджених цуценят викидають, а відтак — вони поповнюють кількість безпритульних собак. А завдяки такій безкоштовній стерилізації зменшуємо їхню кількість. Власникам собак теж зручно, оскільки не потрібно турбуватися про те, куди подіти цуценят. Завдяки стерилізації пси стають менш агресивними, собаки довше живуть», — розповіла начальниця відділу реєстрації домашніх тварин КП «Зооконтроль» Ірина Пономаренко.

За її словами, послуга виїзної стерилізації має попит серед містян: «309 заявок надійшли на гарячу лінію. Постійно їх опрацьовуємо, виїжджаючи на місце двічі на тиждень. За день до виїзду машини заявникам телефонуємо і призначаємо час, місце операції. Звертаємо увагу, що тварину в день операції не потрібно годувати. Власники самостійно забезпечують післяопераційний догляд за своїм собакою за призначенням ветеринарного лікаря».

Ветеринарний лікар КП «Зооконтроль» Євген Якубчук розповідає: «Перед операцією поверхнево обстежуємо собаку: прослуховуємо серцевий ритм, простежуємо алергічні реакції на наркоз. А далі вже сама операція».

Якщо ви мешкаєте у приватному секторі та хочете безоплатно простерилізувати свого собаку, то можна звертатися за телефонами цілодобової єдиної гарячої лінії: 380 (56) 732 12 12; 380 (95) 732 12 12; 380 (96) 732 12 12; 380 (73) 732 12 12.

Новости Днепра про Виїзна безкоштовна стерилізація собак у Дніпрі: як скористатися послугоюУкраїнська

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