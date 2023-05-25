Прив’язали мотузкою до дерева та кинули: у Дніпрі шукають господарів забутого лабрадора

У четвер, 25 травня, до співробітників КП Зооконтроль потрапила собака, яку знайшли в лісосмузі поблизу вулиці Кільцевої. Ловці кажуть, що тварина була прив’язана мотузкою до одного із дерев.
Співробітники кажуть, що собака – дівчинка, яка нещодавно народила і наразі годує цуценят.
Стан її незадовільний. Терміново треба знайти власників, бо дівчинка годуюча, – зазначили в Зооконтролі.
У коментарях припустили, що собаку могли кинути в лісосмузі спеціально.
Тож навіщо шукати господарів, якщо вони швидше за все й прив’язали, гниди, – не стримують емоцій містяни.
Як пояснили в КП Зооконтроль, не зовсім зрозуміло хто саме кинув собаку, тому наразі вони намагаються знайти господарів. Можливо тварину забули. Якщо ні, то будуть шукати нову родину.
А Ви впевнені, що це зробили власники? Ситуації бувають різні, тому ми пошукаємо власників. А якщо ні, то будемо прилаштовувати красуню у нову родину, – відповіли на запитання дніпрян співробітники Зооконтролю.
Деталі ТУТ.
Нагадаємо, раніше ми писали про порятунок собаки, яка звалилася в півтораметрову яму. Тварині пощастило – її визволили з пастки ДСНС-ники. Також ми розповідали про кота Янтарика, який втратив лапку на залізничних коліях та потребує допомоги. А ось на території школи №135 дніпряни вигулювали собак.
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