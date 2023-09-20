Хатико из Днепра вернулась, но интерес к ней пропал (ФОТО)

И вот она вернулась – ее заметили возле того же столба. Но горожане почти не обращают на нее внимания.
Об этом сообщает журналист dnepr.info.
Некоторые фотографируют горожанку, один мужчина подошел к ней, что-то спросил и ушел. Но другие просто проходят мимо.
Отметим, что днепровская хатико стояла на Европейской площади, опираясь на столб, несколько недель. Потом она исчезла – так же загадочно, как и появилась. До сих пор неизвестно, почему девушка так стоит. Одни говорят, что это социальный эксперимент, другие – что она так решила стать популярной. Кто-то подозревает, что горожанка страдает психическими расстройствами.
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