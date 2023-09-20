Сломали нос и попекли глаза перцовым газом: на Днепропетровщине хулиганы мучили школьника

В Кривом Роге на Днепропетровщине школьник загремел в больницу из-за издевательств хулиганов.

Как сообщила сотрудница Криворожской станции ЭМД Людмила, 18 сентября бригада скорой выезжала к 13-летнему мальчику, которого избили хулиганы. На месте медики выяснили, что группа подростков 13-16 лет издевалась над школьником. Они били, издевались на ним, а потом забрызгали в глаза перцовый газ из баллончика.

Ребенку оказали первую помощь и доставили в травматическое отделение местной больницы. У мальчика диагностировали закрытый перелом костей носа, химический ожог глаз, многочисленные ссадины лица и шеи.

Сообщили ли об избиении в полицию — не уточняется.

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