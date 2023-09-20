У Дніпрі на Європейській площі знову помітили дівчину в чорному

Нещодавно мешканці Дніпра "спостерігали за долею" дівчини в чорному, яка кожного дня стояла у центрі, опираючись на стовп.

Ця ситуація стала настільки резонансною, що про неї писали всеукраїнські ЗМІ, а різні блогери знімали відео з припущеннями, чому дівчина там стоїть.

Зазначимо, достеменно досі невідомо, чому дівчина це робила. Одні кажуть, що це – соціальний експеримент, інші – що вона так вирішила стати популярною. Хтось підозрює, що містянка страждає на психічні розлади.

З часом на площі навколо дівчини почали збиратися десятки людей, вони копіювали її поведінку, знімали все це на відео. І в якийсь момент дівчина просто зникла – так само загадково, як і з’явилася.

І ось місцеві Telegram-канали пишуть, що дівчину в чорному знову помітили на Європейській площі – вона стоїть біля того самого стовпа. На цей раз при ній помітили велику дорожню сумку.

Будемо спостерігати, як далі будуть розвиватися події.

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