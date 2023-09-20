Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Європейській площі знову помітили дівчину в чорному

Сьогодні 16:32
просмотров

Нещодавно мешканці Дніпра "спостерігали за долею" дівчини в чорному, яка кожного дня стояла у центрі, опираючись на стовп.

Новости Днепра про У Дніпрі на Європейській площі знову помітили дівчину в чорному

Ця ситуація стала настільки резонансною, що про неї писали всеукраїнські ЗМІ, а різні блогери знімали відео з припущеннями, чому дівчина там стоїть. 

Зазначимо, достеменно досі невідомо, чому дівчина це робила. Одні кажуть, що це – соціальний експеримент, інші – що вона так вирішила стати популярною. Хтось підозрює, що містянка страждає на психічні розлади.

З часом на площі навколо дівчини почали збиратися десятки людей, вони копіювали її поведінку, знімали все це на відео. І в якийсь момент дівчина просто зникла – так само загадково, як і з’явилася.

І ось місцеві Telegram-канали пишуть, що дівчину в чорному знову помітили на Європейській площі – вона стоїть біля того самого стовпа. На цей раз при ній помітили велику дорожню сумку. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Європейській площі знову помітили дівчину в чорному

Будемо спостерігати, як далі будуть розвиватися події.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Європейській площі знову помітили дівчину в чорномуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Європейській площі знову помітили дівчину в чорномуРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Зламали ніс та попекли очі газовим балончиком: на Дніпропетровщині хулігани мучили школяра
Новини Дніпра
Сьогодні 16:16
Зламали ніс та попекли очі газовим балончиком: на Дніпропетровщині хулігани мучили школяра

У Кривому Розі на Дніпропетровщині школяр загримів до лікарні через…

З міркувань безпеки: на Дніпропетровщині запровадили зміни у роботі приміських потягів
Новини Дніпра
Сьогодні 13:10
З міркувань безпеки: на Дніпропетровщині запровадили зміни у роботі приміських потягів

На Дніпропетровщині змінили графік руху низки електричок.

Стало відомо, коли в Україні може запрацювати 5G
Новини Дніпра
Сьогодні 12:37
Стало відомо, коли в Україні може запрацювати 5G

В Україні вже 2024 року може з'явитися стільниковий зв'язок п'ятого…

Юна “блогерка” з Павлограда била кота та собаку заради контенту: чим завершився скандал
Новини Дніпра
Сьогодні 12:17
Юна “блогерка” з Павлограда била кота та собаку заради контенту: чим завершився скандал

У Павлограді дівчинка на камеру знущалася із кота та собаки.…

Наверх