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В Днепре на Европейской площади снова заметили девушку в черном

Сегодня 16:32
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Недавно жители Днепра "наблюдали за судьбой" девушки в черном, которая каждый день стояла в центре, опираясь на столб.

Новости Днепра про В Днепре на Европейской площади снова заметили девушку в черном

Эта ситуация стала настолько резонансной, что о ней писали всеукраинские СМИ, а разные блогеры снимали видео с предположениями, почему девушка там стоит.

Отметим, до сих пор неизвестно, почему девушка это делала. Одни говорят, что это социальный эксперимент, другие – что она так решила стать популярной. Кто-то подозревает, что горожанка страдает психическими расстройствами.

Со временем на площади вокруг девушки стали собираться десятки людей, они копировали ее поведение, снимали все это на видео. И в какой-то момент девушка просто исчезла – так же загадочно, как и появилась.

И вот местные Telegram-каналы пишут, что девушку в черном снова заметили на Европейской площади – она стоит возле того же столба. В этот раз при ней заметили большую дорожную сумку.

Новости Днепра про В Днепре на Европейской площади снова заметили девушку в черном

Будем наблюдать, как дальше будут развиваться события.

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