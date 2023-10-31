Государство национализировало у Коломойского аэропорт в Днепре

Аэропорт в Днепре заберут у бизнесмена Игоря Коломойского.

31 октября Верховный суд Украины постановил передать под контроль государства Днепровский аэропорт, принадлежавший бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом сообщает Dnipro.TV

История с правом собственности на аэропорт в Днепре довольно запутана и длинна. Два десятка лет аэродром был под контролем Игоря Коломойского, чьи компании получили монополию на полеты. Другие авиаперевозчики не могли совершать рейсы, без разрешения олигарха. Поэтому путешествия самолетом из Днепра всегда были по завышенным ценам, того и непопулярными.

Неоднократно государство пыталось забрать монополию у Коломойского. В 2021 году решили построить новый аэропорт. Провели несколько тендеров и начали подготовку к строительству, но с началом войны все работы поставили на паузу.

В сентябре 2022 стало известно, что Днепровский окружной административный суд принял решение об отмене компании Коломойского права эксплуатации Днепропетровского аэропорта. В феврале 2023 года городской совет выиграл апелляцию по делу.

Отметим, что в настоящее время аэропорт не работает из-за войны и ракетных ударов по аэродрому в апреле 2022 года, однако его постоянно минируют.

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