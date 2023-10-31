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Держава націоналізувала у Коломойського аеропорт у Дніпрі

Сьогодні 16:07
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Аеропорт у Дніпрі заберуть у бізнесмена Ігоря Коломойського.

Новости Днепра про Держава націоналізувала у Коломойського аеропорт у Дніпрі

31 жовтня Верховний суд України постановив передати під контроль держави Дніпровський аеропорт, який належав бізнесмену Ігорю Коломойському. Про це повідомляє Dnipro.TV

Історія з правом власності на аеропорт у Дніпрі досить заплутана та довга. Два десятки років летовище було під контролем Ігоря Коломойського, чиї компанії отримали монополію на польоти. Інші авіаперевізники не могли здійснювати рейси, без дозволу олігарха. Через це подорожі літаком із Дніпра завжди були за завищеними цінами, того й непопулярними.

Неодноразово держава намагалася забрати монополію у Коломойського. У 2021 вирішили побудувати новий аеропорт. Навіть провели кілька тендерів і почали підготовку до будівництва, але з початком війни всі роботи поставили на паузу. 

У вересні 2022 стало відомо, що Дніпровський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про скасування компанії Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту. У лютому 2023 міська рада виграла апеляцію у справі. 

Зауважимо, що наразі аеропорт не працює, через війну та ракетні удари по летовищу у квітні 2022 року, проте його постійно мінують. 

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Новости Днепра про Держава націоналізувала у Коломойського аеропорт у ДніпріУкраїнська

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