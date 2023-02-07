“Наше летовище вже вирвано з рук Коломойського”: мер Дніпра про суд щодо аеропорту

Місто вже кілька років бореться за аеропорт із олігархом Ігорем Коломойським.

16 вересня Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанії Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту. А сьогодні міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що місто виграло апеляцію стосовно аеропорту Дніпра.

Апеляція постановила визнати незаконним і скасувати наказ про видачу сертифіката беззмінному 15 років експлуатанту летовища. Мер подякував НАБУ, що вони були єдиними серед держорганів, хто реагував на ситуацію та допомагав міськраді виборювати інтереси всіх містян.

Кілька місяців тому ми оголосили, що мерія Дніпра спільно з НАБУ відсудили аеропорт у Коломойського. Утім, ті, хто знається на тонкощах юриспруденції, особливо в нашій країні, і ще більш особливо – на «юриспруденції» Ігоря Валерійовича, були сповнені скепсисом щодо цього результату. Тоді всі казали, що треба чекати апеляції, перш ніж рішення набере сили. Тепер – після всіх судових суперечок, «хвороб» самих суддів, численних переносів засідань та інших дивних див, ми виграли цю справу. Зараз можу сподіватися, що Коломойський більше не паразитуватиме на аеропорті Міста. … І хоча попереду ще касаційний суд, переконаний, що наше летовище вже вирвано з його рук. А після Української Перемоги сюди нарешті зайдуть лоукости, тож дніпряни і всі охочі зможуть літати за кордон за адекватними цінами. Дякую НАБУ, що вони були єдиними серед держорганів, хто реагував на ситуацію та допомагав міськраді виборювати інтереси всіх містян. І також подяка Державіаслужбі за її принципову позицію, яка без НАБУ може й не була б такою принциповою, – написав Борис Філатов.