У Дніпрі “замінували” аеропорт, який не працює вже півтора року

А "мінери" знають взагалі про це?!

У Дніпрі невідомі продовжують “мінувати” різні об’єкти.

Так, учора, 17 серпня, до правоохоронних органів надійшло два повідомлення про замінування.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

У листах йшлося про вибухівку у будівлі СБУ та аеропорту; Дніпровській міській раді, редакції місцевого ЗМІ та судах.

Правоохоронці перевірили 18 об’єктів, жодних вибухових предметів не знайшли.

Інформація про замінування, на щастя, не підтвердилась.

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