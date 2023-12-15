Где можно узнать загруженность разных КПП Украины: список сайтов

Очереди на границе – не редкость для Украины. Особенно долго длиться ожидание прохождения контроля в период праздников, поскольку количество пассажиропотока увеличивается и на КПП идет большая нагрузка.

Журналисты dnepr.info узнали, на каких ресурсах можно посмотреть загруженность пунктов пропуска на границах страны. На этих сайтах можно увидеть насколько длинные очереди из автобусов и машин стоят на том или ином КПП. Информацию об очереди на въезд можно узнать на сайтах госпогранслужбы других стран.

На официальной странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины информация о количестве автобусов и автомобилей на пункте пропуска обновляется каждые 3 часа.

Актуальную информацию по каждому действующему в стране КПП можно увидеть на Интерактивной карте от ГПСУ.

Узнать время ожидания на каждом КПП можно с помощью мониторинга очередей на границе Украины. Все данные тут приведены в таблице.

Воочию увидеть состояние очередей на пунктах пропуска можно на интерактивной карте.

В Государственной пограничной службе отметили, что публикация данных о загруженности КПП на границах с другими государствами позволяет украинцам выбрать наиболее оптимальный маршрут. Сегодня более 50% от всего пассажиропотока приходится на польскую границу. Также на сайтах можно увидеть количество авто, которые могут пересекать границу за час.

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