Где можно узнать загруженность разных КПП Украины: список сайтов

Журналисты dnepr.info узнали, на каких ресурсах можно посмотреть загруженность пунктов пропуска на границах страны. На этих сайтах можно увидеть насколько длинные очереди из автобусов и машин стоят на том или ином КПП. Информацию об очереди на въезд можно узнать на сайтах госпогранслужбы других стран.
На официальной странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины информация о количестве автобусов и автомобилей на пункте пропуска обновляется каждые 3 часа.
Актуальную информацию по каждому действующему в стране КПП можно увидеть на Интерактивной карте от ГПСУ.
Узнать время ожидания на каждом КПП можно с помощью мониторинга очередей на границе Украины. Все данные тут приведены в таблице.
Воочию увидеть состояние очередей на пунктах пропуска можно на интерактивной карте.
В Государственной пограничной службе отметили, что публикация данных о загруженности КПП на границах с другими государствами позволяет украинцам выбрать наиболее оптимальный маршрут. Сегодня более 50% от всего пассажиропотока приходится на польскую границу. Также на сайтах можно увидеть количество авто, которые могут пересекать границу за час.
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