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Де можна дізнатись завантаженість різних КПП України: список сайтів

Сьогодні 14:44
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Черги на кордоні – не рідкість для України. Особливо довго триває очікування проходження контролю у період перед святами, оскільки кількість пасажиропотоку збільшується і на КПП йде велике навантаження.

Новости Днепра про Де можна дізнатись завантаженість різних КПП України: список сайтів

Журналісти dnepr.info дізналися, на яких ресурсах можна переглянути завантаженість пунктів пропуску на кордонах країни. На цих сайтах можна побачити, наскільки довгі черги з автобусів і машин стоять на тому чи іншому КПП. Інформацію про чергу на в’їзд можна дізнатись на сайтах держприкордонслужби інших країн.

На офіційній сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України інформація про кількість автобусів та автомобілів на пункті пропуску оновлюється кожні 3 години.

Актуальну інформацію щодо кожного КПП, що діє в країні, можна побачити на Інтерактивній карті від ДПСУ.

Дізнатися про час очікування на кожному КПП можна за допомогою моніторингу черг на кордоні України. Усі дані тут наведено у таблиці.

На власні очі побачити стан черг на пунктах пропуску можна на інтерактивній карті.

У Державній прикордонній службі зазначили, що публікація даних про завантаженість КПП на кордонах з іншими державами дозволяє українцям вибрати найоптимальніший маршрут. Сьогодні понад 50% всього пасажиропотоку припадає на польський кордон. Також на сайтах можна побачити кількість авто, які можуть перетинати кордон за годину.

 

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Новости Днепра про Де можна дізнатись завантаженість різних КПП України: список сайтівУкраїнська Новости Днепра про Де можна дізнатись завантаженість різних КПП України: список сайтівРусский

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