Филателисты, на старт: на Днепропетровщине 31 марта представят новую марку

Всем, кто коллекционирует знаковые в истории Украины марки, уже можно сделать предзаказ на сайте Укрпочты.

В этот раз презентуют новый почтовый блок «Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель». Событие планируется на 31 марта, – сообщают в Днепропетровской ОВА. Уже в день презентации марку можно приобрести в центральных отделениях Днепра и Кривого Рога.

На марках изображены документальные фото: разбитая колонна российской техники в Буче, главный путь эвакуации мирных жителей в Ирпене, а также рисунок самолета «Мрия». Тираж блока – 100 000 экземпляров.

Год назад, напоминают в Днепровском, с начала марта 2022 года, вместе с Бучей, Ирпенем и Гостомелем Украина освободила от оккупантов более 1 000 населенных пунктов – в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской.

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