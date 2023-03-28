Філателісти, на старт: на Дніпропетровщині 31 березня презентують нову марку

Усім, хто колекціонує знакові в історії України марки, вже можна зробити передзамовлення на сайті Укрпошти.

Цього разу презентують новий поштовий блок «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель». Подію планують на 31 березня, – повідомляють в Дніпропетровській ОВА.

Вже в день презентації марку можна буде придбати у центральних відділеннях Дніпра та Кривого Рогу.

На марках зображені документальні фото: розбиту колону російської техніки в Бучі, головного шляху евакуації мирних мешканців в Ірпені, а також – малюнок літака «Мрія». Тираж блоку – 100 000 примірників.

Рік тому, нагадують в ДніпроОВА, з початку березня 2022 року, разом з Бучею, Ірпенем та Гостомелем Україна звільнила від окупантів понад 1 000 населених пунктів – на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині.

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