Філателісти, на старт: на Дніпропетровщині 31 березня презентують нову марку

Цього разу презентують новий поштовий блок «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель». Подію планують на 31 березня, – повідомляють в Дніпропетровській ОВА.
Вже в день презентації марку можна буде придбати у центральних відділеннях Дніпра та Кривого Рогу.
На марках зображені документальні фото: розбиту колону російської техніки в Бучі, головного шляху евакуації мирних мешканців в Ірпені, а також – малюнок літака «Мрія». Тираж блоку – 100 000 примірників.
Рік тому, нагадують в ДніпроОВА, з початку березня 2022 року, разом з Бучею, Ірпенем та Гостомелем Україна звільнила від окупантів понад 1 000 населених пунктів – на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині.
Читайте також:
Автор:
Мер Дніпра Борис Філатов, який на запрошення німецької сторони відвідав…
Таким чином, ядерний шантаж продовжується.
Напередодні у Львові провели засідання керівництва Палат Конгресу регіонів та…
Разом до Перемоги!