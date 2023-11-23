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Два больших жилмассива Днепра внезапно частично остались без света

Сегодня 13:25
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В Днепре часть двух жилых массивов осталась без света.

Новости Днепра про Два больших жилмассива Днепра внезапно частично остались без света

Эту информацию подтвердили в ДТЭК «Днепровские электросети».

По данным энергетиков, возобновляют электроснабжение для жителей жилых массивов Тополь и Победа города Днепра, которые были обесточены из-за масштабной аварии на одном из энергообъектов. Аварийное отключение произошло около 12:03, пишут в ДТЭК.

Специалисты оперативно выехали на место крушения. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома горожан, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, где сегодня планово выключали свет.

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