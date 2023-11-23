Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Два великі жилмасиви Дніпра раптово частково залишилися без світла

Сьогодні 13:25
просмотров

У Дніпрі частина двох житлових масивів залишилася без світла.

Новости Днепра про Два великі жилмасиви Дніпра раптово частково залишилися без світла

Цю інформацію підтвердили у ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

За даними енергетиків, наразі відновлюють електропостачання для жителів житлових масивів Тополя та Перемога міста Дніпра, що були знеструмлені через масштабну аварію на одному з енергооб’єктів. Аварійне відключення сталося близько 12:03, пишуть в ДТЕК.

Фахівці оперативно виїхали на місце аварії. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки містян, – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, де сьогодні планово вимикали світло. 

Читайте також:

Новости Днепра про Два великі жилмасиви Дніпра раптово частково залишилися без світлаУкраїнська Новости Днепра про Два великі жилмасиви Дніпра раптово частково залишилися без світлаРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Десь у Дніпрі чи області з’явилася підземна лікарня: який вона має вигляд
Новини Дніпра
Сьогодні 12:46
Десь у Дніпрі чи області з’явилася підземна лікарня: який вона має вигляд

У Дніпропетровській області з'явилася підземна лікарня.

Два рівні платформ на місці приватних будинків: як раніше виглядав автовокзал Дніпра (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:43
Два рівні платформ на місці приватних будинків: як раніше виглядав автовокзал Дніпра (ФОТО)

Автовокзал Днепры був атакований ракетою агресора вночі 24 серпня цього…

У Дніпрі раптово помер 51-річний дитячий інфекціоніст
Новини Дніпра
Сьогодні 11:27
У Дніпрі раптово помер 51-річний дитячий інфекціоніст

У Дніпрі помер дитячий лікар-інфекціоніст Артем Чергінець.

Мешканці Дніпра відтепер можуть складати теоретичний іспит з водіння без навчання в автошколі
Новини Дніпра
Сьогодні 06:55
Мешканці Дніпра відтепер можуть складати теоретичний іспит з водіння без навчання в автошколі

Вартість складання теоретичного іспиту коштує 13 грн.

Наверх