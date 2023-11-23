Два великі жилмасиви Дніпра раптово частково залишилися без світла

Цю інформацію підтвердили у ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
За даними енергетиків, наразі відновлюють електропостачання для жителів житлових масивів Тополя та Перемога міста Дніпра, що були знеструмлені через масштабну аварію на одному з енергооб’єктів. Аварійне відключення сталося близько 12:03, пишуть в ДТЕК.
Фахівці оперативно виїхали на місце аварії. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки містян, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, де сьогодні планово вимикали світло.
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