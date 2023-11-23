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У Дніпрі 23 листопада відключать світло на 9 годин: причина та адреси

Сьогодні 07:15
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Новости Днепра про У Дніпрі 23 листопада відключать світло на 9 годин: причина та адреси

Сьогодні, 23 листопада, у Дніпрі відключать світло з 08:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Арабатська: 34, 36, 38-А, 40, 42-49, 51, 53, 55;
  • проїзд Тупиковий: 3-15 (непарні);
  • вул. Квартальна: 29-А;
  • вул. Інженерна: 2-Д, 4-А;
  • просп. Богдана Хмельницького: 113, 115, 118-К, 119, 121, 123, 127.

У ДТЕК про проведення робіт не попереджали.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У Дніпрі 23 листопада відключать світло на 9 годин: причина та адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 23 листопада відключать світло на 9 годин: причина та адресиРусский

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