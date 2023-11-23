У Дніпрі 23 листопада відключать світло на 9 годин: причина та адреси

Сьогодні, 23 листопада, у Дніпрі відключать світло з 08:00 до 17:00.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
У ДТЕК про проведення робіт не попереджали.
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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