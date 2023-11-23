У Дніпрі 23 листопада відключать світло на 9 годин: причина та адреси

Підготуйтеся!

Сьогодні, 23 листопада, у Дніпрі відключать світло з 08:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Арабатська: 34, 36, 38-А, 40, 42-49, 51, 53, 55;

проїзд Тупиковий: 3-15 (непарні);

вул. Квартальна: 29-А;

вул. Інженерна: 2-Д, 4-А;

просп. Богдана Хмельницького: 113, 115, 118-К, 119, 121, 123, 127.

У ДТЕК про проведення робіт не попереджали.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: