У Дніпрі та області за тиждень захворіло на ГРВІ та COVID-19 понад 10 тисяч людей

Тільки за минулий за тиждень, з 13 по 19 листопада, на ГРВІ, включно із COVID-19, захворіли 10319 людей, із них 3740 — діти віком до 17 років. Рівень захворюваності зріс на 6,4%, зазначають на сайті обласного лабораторного центру МОЗ України.
416 хворих з ГРВІ довелося ушпиталити, з них 195 дітей.
Кількість хворих на коронавірус протягом вказаного періоду знизилася на 12,7%: зареєстровано 1435 випадків (було 1446 випадків). На стаціонарному лікуванні — 220 хворих, троє — в реанімації.
Станом на 22 листопада, за інформацією лабораторного центру МОЗ, проти грипу вакциновано 1434 людини. Кількість осіб груп ризику, яким планується провести щеплення проти грипу в епідсезоні 2023-2024 років по області – 22450.
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