В Днепре и области за неделю заболело ОРВИ и COVID-19 более 10 тысяч человек

Заболеваемость постепенно возрастает.

Только за прошедшую за неделю, с 13 по 19 ноября, ОРВИ, включая COVID-19, заболели 10319 человек, из них 3740 — дети до 17 лет. Уровень заболеваемости вырос на 6,4%, отмечают на сайте областного лабораторного центра Минздрава Украины.

416 больных ОРВИ пришлось госпитализировать, из них 195 детей.

Количество больных коронавирусом в течение указанного периода снизилось на 12,7%: зарегистрировано 1435 случаев (было 1446 случаев). На стационарном лечении – 220 больных, трое – в реанимации.

По состоянию на 22 ноября, по информации лабораторного центра Минздрава, против гриппа вакцинировано 1434 человека. Количество лиц групп риска, которым планируется провести прививку против гриппа в эпидсезоне 2023-2024 годов по области — 22450.

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