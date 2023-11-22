В Днепре и области за неделю заболело ОРВИ и COVID-19 более 10 тысяч человек

Только за прошедшую за неделю, с 13 по 19 ноября, ОРВИ, включая COVID-19, заболели 10319 человек, из них 3740 — дети до 17 лет. Уровень заболеваемости вырос на 6,4%, отмечают на сайте областного лабораторного центра Минздрава Украины.
416 больных ОРВИ пришлось госпитализировать, из них 195 детей.
Количество больных коронавирусом в течение указанного периода снизилось на 12,7%: зарегистрировано 1435 случаев (было 1446 случаев). На стационарном лечении – 220 больных, трое – в реанимации.
По состоянию на 22 ноября, по информации лабораторного центра Минздрава, против гриппа вакцинировано 1434 человека. Количество лиц групп риска, которым планируется провести прививку против гриппа в эпидсезоне 2023-2024 годов по области — 22450.
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