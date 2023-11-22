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В Днепре угрожали взорвать «Мост-сити» и еще три торговых комплекса

Сегодня 08:38
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Эвакуировали ли людей во время проверки - не сообщается.

Новости Днепра про В Днепре угрожали взорвать «Мост-сити» и еще три торговых комплекса

Во вторник, 21 ноября, в Днепре сообщили о минировании ТРЦ «Мост-сити», двух гипермаркетов «Метро» и ТЦ «Вавилон».

Об этом рассказали в Днепровском городском совете.

Правоохранители обследовали все объекты. Никаких взрывных предметов они не обнаружили. Информация о минировании не подтвердилась.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре «заминировали» 130 школ и медицинский центр.

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