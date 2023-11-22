У Дніпрі погрожували підірвати «Мост-сіті» та ще три торговельні комплекси

У вівторок, 21 листопада, у Дніпрі повідомили про замінування ТРЦ «Мост-сіті», двох гіпермаркетів «Метро» та ТЦ «Вавілон».
Про це розповіли у Дніпровській міській раді.
Правоохоронці обстежили всі об’єкти. Жодних вибухових предметів вони не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилася.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі “замінували” 130 шкіл та медичний центр.
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