Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі погрожували підірвати «Мост-сіті» та ще три торговельні комплекси

У Дніпрі погрожували підірвати «Мост-сіті» та ще три торговельні комплекси

Сьогодні 08:38
просмотров

Чи евакуйовували людей під час перевірки - не повідомляється.

Новости Днепра про У Дніпрі погрожували підірвати «Мост-сіті» та ще три торговельні комплекси

У вівторок, 21 листопада, у Дніпрі повідомили про замінування ТРЦ «Мост-сіті», двох гіпермаркетів «Метро» та ТЦ «Вавілон».

Про це розповіли у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці обстежили всі об’єкти. Жодних вибухових предметів вони не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилася.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі “замінували” 130 шкіл та медичний центр.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі погрожували підірвати «Мост-сіті» та ще три торговельні комплексиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі погрожували підірвати «Мост-сіті» та ще три торговельні комплексиРусский

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі демонтували аварійні колони, які будували полонені німці 77 років тому
Новини Дніпра
Вчора 22:01
У Дніпрі демонтували аварійні колони, які будували полонені німці 77 років тому

У Дніпрі демонтували аварійні колони.

У Павлограді патрульні заробляли десятки тисяч гривень за допомогою фейкового Драгера
Новини Дніпра
Вчора 21:22
У Павлограді патрульні заробляли десятки тисяч гривень за допомогою фейкового Драгера

Деякі павлоградські правоохоронці заробляли на фейкових Драгерах.

Насувається людинопад: у Дніпрі попередили про небезпечні погодні умови
Новини Дніпра
Вчора 20:44
Насувається людинопад: у Дніпрі попередили про небезпечні погодні умови

У Дніпрі 22 листопада очікується ожеледиця.

У Дніпрі помер відомий лікар-анестезіолог
Новини Дніпра
Вчора 19:27
У Дніпрі помер відомий лікар-анестезіолог

У Дніпрі на 68-му році життя помер відомий анестезіолог Сергій…

Наверх