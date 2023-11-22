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Усьому виною літня гума: у Дніпрі на Січеславській Набережній сталася потрійна ДТП

Сьогодні 21:22
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У Дніпрі на Січеславській Набережній сталася потрійна ДТП.

Новости Днепра про Усьому виною літня гума: у Дніпрі на Січеславській Набережній сталася потрійна ДТП

Подробиці ДТП на Січеславській Набережній розповів очільник патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Водій Toyota Rav 4 втратив керування та зіштовхнувся з авто Infinity QX30, яке рухалося на літній гумі. Далі Infinity продовжив неконтрольований рух, зіштовхнувся з Chevrolet Lacetti, яке проїжджало повз й в’їхав у паркан.

На щастя, постраждалих в аварії немає.

Через упередження та ігнорування рекомендацій, а саме через не своєчасну заміну літньої гуми, зазначив посадовець, деякі водії наражають на небезпеку не лише себе, а й інших.

Наразі на дорогах Дніпра та області спостерігається ожеледь, тож керманичів закликають за потреби не виїжджати з дому, а якщо все ж треба – дотримуватися правил ПДР і якнайшвидше замінити гуму на зимову.

Погіршення погодних умов очікується і завтра, 23 листопада. Будьте уважні на дорогах. 

Новости Днепра про Усьому виною літня гума: у Дніпрі на Січеславській Набережній сталася потрійна ДТПУкраїнська

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