В Днепре 23 ноября отключат свет на 9 часов: причина и адреса

Сегодня, 23 ноября, в Днепре отключат свет с 08:00 до 17:00.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
В ДТЭК о проведении работ не предупреждали.
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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