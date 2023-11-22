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  • Всему виной летняя резина: в Днепре на Сичеславской Набережной произошло тройное ДТП

Всему виной летняя резина: в Днепре на Сичеславской Набережной произошло тройное ДТП

Сегодня 21:22
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В Днепре на Сичеславской Набережной произошло тройное ДТП.

Новости Днепра про Всему виной летняя резина: в Днепре на Сичеславской Набережной произошло тройное ДТП

Подробности ДТП на Сичеславской Набережной рассказал глава патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Водитель Toyota Rav 4 потерял управление и столкнулся с двигавшимся на летней резине авто Infinity QX30. Далее Infinity продолжил неконтролируемое движение, столкнулся с проезжавшим мимо Chevrolet Lacetti и въехал в забор.

К счастью, пострадавших в аварии нет.

Из-за предупреждения и игнорирования рекомендаций, а именно из-за не своевременной замены летней резины, отметил чиновник, некоторые водители подвергают опасности не только себя, но и других.

Сейчас на дорогах Днепра и области наблюдается гололед, поэтому вождей призывают при необходимости не выезжать из дома, а если все же нужно — соблюдать правила ПДД и как можно быстрее заменить резину на зимнюю.

Ухудшение погодных условий ожидается и 23 ноября. Будьте внимательны на дорогах.

Новости Днепра про Всему виной летняя резина: в Днепре на Сичеславской Набережной произошло тройное ДТПУкраїнська Новости Днепра про Всему виной летняя резина: в Днепре на Сичеславской Набережной произошло тройное ДТПРусский

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