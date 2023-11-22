В Днепре «засветились» редкие спорткары: каждый из них стоит не менее 50 тысяч евро

В Днепре заметили раритетные спорткары.

Об этом сообщает портал «Топжир».

В Украину приехали коллекционные спортивные BMW. Сразу три автомобиля «засветились» в Днепре. Якобы их заметили припаркованными на таможне. Для большинства людей они ничем не отличаются от остальных подержанных авто, но коллекционеры отмечают, что это довольно престижные и редкие автомобили.

По словам автолюбителей, каждый из спорткаров стоит около 30-50 тыс. евро.

В Днепр прибыли заряженные купе и кабриолет BMW Z3 M. Они оборудованы 3,2-литровой шестеркой на 321 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Они разгоняются до сотни за 5 с и развивают 250 км/ч.

Третье авто – настоящий раритет, ведь таких BMW Alpina B12 6.0 изготовили всего 94. Седан оборудован 6,0-литровым 430-сильным V12 и способен разогнаться до 100 км/ч менее, чем за 6 с.

Автолюбители предполагают, что спорткары станут частью чьей-то коллекции.

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