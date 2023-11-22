Из Днепра запустят еще несколько прямых поездов в Одессу и Черновцы

В «Укрзалізниці» анонсировали еще несколько новых рейсов из Днепра.
Также изменится график следующих поездов:
Напомним, ранее в УЗ анонсировали запуск рейсов из Днепра в Варшаву и из Кривого Рога в Карпаты.
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