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Из Днепра запустят еще несколько прямых поездов в Одессу и Черновцы

Сегодня 20:04
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С Днепра в 2024 году запустят еще несколько поездов.

Новости Днепра про Из Днепра запустят еще несколько прямых поездов в Одессу и Черновцы

В «Укрзалізниці» анонсировали еще несколько новых рейсов из Днепра.

  • №51/52 Одесса — Запорожье, который будет курсировать через день, давая в том числе днепрянам дополнительную опцию поездки в Одессу.
  • №216/215 Запорожье — Черновцы, который будет ежедневно курсировать и соединит Буковину с Ивано-Франковском, Львовом, Днепром и Запорожьем.
  • №745/746 Киев — Львов будет гарантировать долгожданное утреннее сообщение Львова и Киева.
  • Интерсити №747/748 Киев — Тернополь будет курсировать ежедневно и даст комфортное утреннее и вечернее сообщение для жителей Тернополя, Хмельницкого, Винницы со столицей.

Также изменится график следующих поездов:

  • Поезд №25/26 Одесса — Рахов получил более удобную вечернюю отправку из Одессы в 18:20 вместо 14:02.
  • Маршрут поезда №357/358 Киев — Ворохта будет продлен до станции Ясиня, откуда начинаются популярные рейсы в горы.
  • Поезд 95/96 Киев (20:31) – Рахов (10:56) становится фирменным для семейных поездок в горы с максимальным комфортом.
  • Поезда №5/6 Запорожье — Ясиня, №40/39 Запорожье — Солотвино и поезд Луцк — Ужгород, который в новом графике получил новую нумерацию 368/367, становятся ежедневными.

Напомним, ранее в УЗ анонсировали запуск рейсов из Днепра в Варшаву и из Кривого Рога в Карпаты.

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