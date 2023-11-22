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  • У Дніпрі “засвітилися” рідкісні спорткари: кожен з них коштує щонайменше 50 тисяч євро

У Дніпрі “засвітилися” рідкісні спорткари: кожен з них коштує щонайменше 50 тисяч євро

Сьогодні 19:21
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У Дніпрі помітили раритетні спорткари.

Новости Днепра про У Дніпрі

Про це повідомляє портал “Топжир”.

До України приїхали колекційні спортивні BMW. Одразу три автомобілі “засвітилися” в Дніпрі. Нібито їх помітили припаркованими на митниці. Для більшості людей вони нічим не відрізняються від решти старих авто, але колекціонери зазначають, що це доволі престижні та рідкісні автівки.

За словами автознавців, кожен із спорткарів вартує близько 30-50 тис. євро.

До Дніпра прибули заряджені купе та кабріолет BMW Z3 M. Вони обладнані 3,2-літровою шісткою на 321 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Вони розганяються до сотні за 5 с і розвивають 250 км/год.

Третє авто – справжній раритет, адже таких BMW Alpina B12 6.0 виготовили усього 94. Седан обладнано 6,0-літровим 430-сильним V12 і він здатен розігнатися до 100 км/год менш, ніж за 6 с.

Автолюбителі припускають, що спорткари стануть частиною чиєїсь колекції. 

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