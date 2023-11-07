Дорофеева попала в скандал из-за сорванного концерта в Кривом Роге, где люди ее ждали два часа

Украинская певица Нади Дорофеева столкнулась с волной хейта от своих криворожских фанатов, которые из-за тревоги не смогли насладиться концертом звезды. Артистка была в Кривом Роге 2 ноября, но ей помешала воздушная тревога, которая началась незадолго до выступления.
Люди жалуются, что ждали артистку 2 часа, после чего начали расходиться. Когда тревога кончилась, певица дала мини-концерт, который длился 15 минут. Впрочем, фанаты остались недовольны.
Сама певица поначалу не предоставила комментарии о возможности возврата средств гостям концерта.
На своей странице в Instagram в день концерта она написала:
Сегодня мы в Кривом Роге, на половине концерта началась воздушная тревога. Концерт остановили, сидим в укрытии, ждем отбоя! А пока показываю вам наши новые костюмы, — написала в день концерта певица.
Под постом певицы фанаты оставляли недовольные комментарии:
Фанаты певицы отметили, что команда Дорофеевой якобы отказалась перенести концерт, но сама Надя это отрицала.
Позже Надежда сообщила, что концерт таки перенесут.
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