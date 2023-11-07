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Дорофеєва втрапила в скандал через зірваний концерт у Кривому Розі, де люди на неї чекали дві години

Сьогодні 13:29
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Співачка стикнулася з хвилею хейту.

Новости Днепра про Дорофеєва втрапила в скандал через зірваний концерт у Кривому Розі, де люди на неї чекали дві години

Українська співачка Наді Дорофеєва стикнулася з хвилею хейту від своїх криворізьких фанатів, які через тривогу не змогли насолодитися концертом зірки. Артистка була у Кривому Розі 2 листопада, але їй завадила повітряна тривога, яка тоді розпочалася незадовго до виступу. 

Люди скаржаться, що чекали на артистку 2 години, після чого почали розходитися. Коли тривога скінчилася співачка дала мініконцерт, який тривав 15 хвилин. Втім, фанати залишилися незадоволеними.

Сама співачка спочатку не надала коментарів щодо можливості повернення коштів гостям концерту. 

На своїй сторінці в Instagram в день концерту вона написала:

Сьогодні ми у Кривому Розі, на половині концерту розпочалася повітряна тривога. Концерт зупинили, сидимо в укритті, чекаємо відбою! А поки що показую вам наші нові костюми, – написала в день концерту співачка. 

Під постом співачки фанати залишали невдоволені коментарі:

Новости Днепра про Дорофеєва втрапила в скандал через зірваний концерт у Кривому Розі, де люди на неї чекали дві години

Фанати співачки зазначили, що нібито команда Дорофеєвої відмовилася перенести концерт, але сама Надя це заперечила. 

Новости Днепра про Дорофеєва втрапила в скандал через зірваний концерт у Кривому Розі, де люди на неї чекали дві години

Новости Днепра про Дорофеєва втрапила в скандал через зірваний концерт у Кривому Розі, де люди на неї чекали дві години

Пізніше Надія повідомила, що концерт таки перенесуть. 

Новости Днепра про Дорофеєва втрапила в скандал через зірваний концерт у Кривому Розі, де люди на неї чекали дві години

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Новости Днепра про Дорофеєва втрапила в скандал через зірваний концерт у Кривому Розі, де люди на неї чекали дві годиниУкраїнська Новости Днепра про Дорофеєва втрапила в скандал через зірваний концерт у Кривому Розі, де люди на неї чекали дві годиниРусский

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