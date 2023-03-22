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Днепряне могут попробовать свои силы: обнародовали пробный тест по английскому языку

Сегодня 18:45
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21 марта, обнародовали пробный тест НМТ по английскому языку. Участникам предлагается выполнить 32 задания за 60 минут.

Новости Днепра про Днепряне могут попробовать свои силы: обнародовали пробный тест по английскому языку

На реальном тестировании не будет заданий с открытой формой ответа.

В удобное время можно выполнить задания и сверить свои ответы с правильными.

«Как во время прохождения демонстрационного теста, так и на реальном тестировании вы сможете выбирать последовательность выполнения заданий, при необходимости возвращаться к тому или иному заданию, менять вариант ответа, а после завершения работы получите результат тестирования по этому предмету», — говорится в сообщении Украинского центра оцениванию качества образования.

Пробный тест по английскому языку уже доступен на сайте Львовского регионального центра оценивания качества образования по ссылке. Также абитуриентам предлагают загрузить файл с вариантом теста на свое устройство, если есть проблемы с интернетом или нет возможности работать непрерывно в течение 60 минут.

«Заметьте, что в тестах по иностранным языкам на реальном тестировании не будет заданий с открытой формой ответа, как не будет и заданий по аудированию», — отметили в УЦОКО.

 

Украинский центр оценивания качества образования подготовил демонстрационные варианты заданий по обоим предметам обязательного блока НМТ. Так, на сайте можно найти тест по украинскому языку, по математике, по истории Украины и по физике.

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Новости Днепра про Днепряне могут попробовать свои силы: обнародовали пробный тест по английскому языкуУкраїнська Новости Днепра про Днепряне могут попробовать свои силы: обнародовали пробный тест по английскому языкуРусский

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