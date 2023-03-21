СБУ будет контролировать передвижение пассажиров на международных и внутренних рейсах

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Отмечается, что этот законопроект был разработан во исполнение европейской конвенции о предотвращении терроризма.
Так, Антитеррористический центр при СБУ будет иметь право получать от предприятий транспорта, независимо от формы собственности, данные о пассажирах и персонале международных и внутренних рейсов.
Кроме того, СБУ будет предоставлять иностранным союзникам данные о лицах, которые выезжают за границу. При выполнении международных рейсов из или в Украину или транзитных рейсов через аэропорты нашей страны авиаперевозчик будет обязан предоставлять Антитеррористическому центру при СБУ информацию о пассажирах (advance passenger information/passenger name record) таких международных рейсов для противодействия перемещению лиц, причастных к террористической деятельности.
Напомним, ранее мы писали, что чтобы получить гражданство Украины нужно сдавать экзамены: какие именно.
Читайте также:
Автор:
В августе 2022 года в сети появилась видеозапись выступления российского…
Омбудсмен прокомментировал случай с водителем, оскорбившим пассажира с инвалидностью
В Ивано-Франковске разгорелся небывалый скандал из-за того, что девушка прыгала…
В Днепропетровской области мужчина спрятал труп во дворе своего дома.
Под Авдеевкой (Донецкая область) продолжаются ожесточенные бои, а украинские бойцы уничтожили вражеский склад боеприпасов.
В Днепре коммунальщики работают над восстановлением водоснабжения и отопления в домах горожан.
Жителям Днепра сложно представить, как можно быстро передвигаться по городу без общественного транспорта. С самого основания нашего города в нем большой популярностью пользовались услуги извозчиков. Журналисты dnepr.info собрали 10 необычных фактов про общественный транспорт в Днепре.
В августе 2022 года в сети появилась видеозапись выступления российского неонациста, пропагандиста и боевика Игоря Мангушева на сцене с черепом в руке.
Омбудсмен прокомментировал случай с водителем, оскорбившим пассажира с инвалидностью
В Ивано-Франковске разгорелся небывалый скандал из-за того, что девушка прыгала на скакалке на улице рядом с женщиной, которой это не понравилось.
В Днепропетровской области мужчина спрятал труп во дворе своего дома.
В Днепре предупредили об усложнении движения из-за ремонтных работ.
19 марта на улице Аэродром в пгт Авиаторское мужчина ограбил продуктовый магазин.
В Украине ввели экзамены для людей, желающих получить гражданство.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!