Дніпряни можуть спробувати свої сили: оприлюднили пробний тест з англійської мови

На реальному тестуванні не буде завдань з відкритою формою відповіді.
У зручний час можна виконати завдання та звірити свої відповіді з правильними.
“Як під час проходження демонстраційного тесту, так і на реальному тестуванні ви зможете вибирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи того завдання, змінювати варіант відповіді, а після завершення роботи отримаєте результат тестування з цього предмета”, – йдеться в повідомленні Українського центру оцінюванню якості освіти.
Пробний тест з англійської мови вже доступний на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти за посиланням. Також абітурієнтам пропонують завантажити файл з варіантом тесту на свій пристрій, якщо є проблеми з інтернетом або немає можливості працювати безперервно протягом 60 хвилин.
“Зауважте, що в тестах з іноземних мов на реальному тестуванні не буде завдань з відкритою формою відповіді, як не буде і завдань з аудіювання”, – наголосили в УЦОЯО.
Український центр оцінювання якості освіти підготував демонстраційні варіанти завдань з обох предметів обов’язкового блоку НМТ. Так, на сайті можна знайти тест з української мови, з математики, з історії України та з фізики.
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