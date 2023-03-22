Дніпряни можуть спробувати свої сили: оприлюднили пробний тест з англійської мови

Оприлюднили пробний тест НМТ з англійської мови. Учасникам пропонують виконати 32 завдання за 60 хвилин.

На реальному тестуванні не буде завдань з відкритою формою відповіді.

У зручний час можна виконати завдання та звірити свої відповіді з правильними.

“Як під час проходження демонстраційного тесту, так і на реальному тестуванні ви зможете вибирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи того завдання, змінювати варіант відповіді, а після завершення роботи отримаєте результат тестування з цього предмета”, – йдеться в повідомленні Українського центру оцінюванню якості освіти.

Пробний тест з англійської мови вже доступний на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти за посиланням. Також абітурієнтам пропонують завантажити файл з варіантом тесту на свій пристрій, якщо є проблеми з інтернетом або немає можливості працювати безперервно протягом 60 хвилин.

“Зауважте, що в тестах з іноземних мов на реальному тестуванні не буде завдань з відкритою формою відповіді, як не буде і завдань з аудіювання”, – наголосили в УЦОЯО.

Український центр оцінювання якості освіти підготував демонстраційні варіанти завдань з обох предметів обов’язкового блоку НМТ. Так, на сайті можна знайти тест з української мови, з математики, з історії України та з фізики.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: