Девушка, которая обвинила Закарпатское ТЦК в похищении мужа, извинилась (ВИДЕО)

Сегодня женщина рассказала, что это видео было опубликовано в состоянии эмоционального стресса.
К нам не применяли никакую силу. Я извиняюсь перед Хустским ТЦК и Вооруженными силами Украины, — заявила жена днепрянина.
Она рассказала, что ей очень стыдно за то, что она выложила скандальное видео.
Большую огласку видео получило после того, как его опубликовал нардеп Мазурашу.
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