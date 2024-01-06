Девушка, которая обвинила Закарпатское ТЦК в похищении мужа, извинилась (ВИДЕО)

Девушка записавшая видео о якобы похищении мужа извинилась на видео.

Сегодня женщина рассказала, что это видео было опубликовано в состоянии эмоционального стресса.

К нам не применяли никакую силу. Я извиняюсь перед Хустским ТЦК и Вооруженными силами Украины, — заявила жена днепрянина.

Она рассказала, что ей очень стыдно за то, что она выложила скандальное видео.

Большую огласку видео получило после того, как его опубликовал нардеп Мазурашу.

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