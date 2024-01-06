Экс-игрок СК Днепр-1 Довбик стал лучшим игроком месяца в испанской Ла Лиге

Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Форвард «Жироны» в этом сезоне возглавляет список игроков лиги по системе гол+пасс.
Довбик забивал в матчах с «Барселоной», «Бетисом» и «Депортиво Алавесом» (отметился дублем).
В голосовании нападающий лидера Примеры опередил Борха Майораля («Хетафе»), Альваро Вальеса («Лас-Пальмас»), Родриго («Реал Мадрид») и Иньяки Уильямса («Атлетик»).
Бомбардирские подвиги Артема позволяют «Жироне» лидировать в Примере вместе с мадридским «Реалом».
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