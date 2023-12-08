Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Часть Днепра с ночи без воды: в супермаркетах разгребают бутылки с минералкой

Часть Днепра с ночи без воды: в супермаркетах разгребают бутылки с минералкой

Сегодня 10:31
просмотров

В супермаркетах с утра начали скупать воду.

Новости Днепра про Часть Днепра с ночи без воды: в супермаркетах разгребают бутылки с минералкой

Часть правого берега Днепра с ночи без воды. Первые сообщения об отключении водоснабжения начали поступать еще в полночь.

В настоящее время без воды ряд домов по адресам:

  • пл. Вокзальная
  • ул. Князя Владимира Великого
  • ул. Сичеславская Набережная
  • ж/м Победа 1-6, а именно улицы Набережной Победы, Мандрыковской и близлежащих
  • ж/м Покровский
  • ж/м Красный Камень

В некоторых супермаркетах с самого утра ажиотаж. Люди скупают питьевую воду. Практически каждый кто заходит в магазин – выходит оттуда с баклажкой воды в руках. Кое-где начали пустеть полки с минералкой и газировкой. На фото выше – один и магазинов АТБ на Победе.

Следует заметить, что воду постоянно подносят и люди берут не более одной пятилитровой баклажки, но полки пустеют буквально через несколько минут, поэтому работники не успевают выкладывать товар, сообщает dnepr.info.

Впрочем, воду купить еще можно, всем хватает.

Как сообщают в КП «Днепропроводоканал», воды нет из-за аварии на магистральном водопроводе. Сейчас коммунальщики чинят сеть и воду должны вернуть в ближайшее время.

Частично без водоснабжения также жители левого берега, а именно:

  • ул. С. Ковалевской,67-90,
  • ул. Примерная, 1, 3, 4
  • ул. Калиновая, 82-100
  • ул. Балтийская, 2

На близлежащих улицах понижено давление.

Из-за отсутствия воды на правом берегу также остановились котельные и сотни домов без тепла. Отопление вернут, как только возобновят водоснабжение.

Адреса колонок, где можно набрать техническую воду, мы публиковали ТУТ.

Читайте также:

Новости Днепра про Часть Днепра с ночи без воды: в супермаркетах разгребают бутылки с минералкойУкраїнська Новости Днепра про Часть Днепра с ночи без воды: в супермаркетах разгребают бутылки с минералкойРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Сын Екатерины II или Апостол Павел: в горсовете Павлограда сделали заявление о переименовании города
Новости Днепра
Вчера 22:03
Сын Екатерины II или Апостол Павел: в горсовете Павлограда сделали заявление о переименовании города

В Павлограде выступили против переименования города.

В Днепре из-за фуры, перекрывшей движение транспорта, образовалась 5-километровая пробка
Новости Днепра
Вчера 21:32
В Днепре из-за фуры, перекрывшей движение транспорта, образовалась 5-километровая пробка

Фура парализовала движение в окрестностях Днепра.

В Днепре продают елки за 60 тысяч гривен: как они выглядят
Новости Днепра
Вчера 20:57
В Днепре продают елки за 60 тысяч гривен: как они выглядят

Лакшери елки можно приобрести в днепровском "Эпицентре".

В супермаркетах АТБ в Днепре появились первые кассы самообслуживания
Новости Днепра
Вчера 20:15
В супермаркетах АТБ в Днепре появились первые кассы самообслуживания

Еще в нескольких супермаркетах АТБ появились кассы самообслуживания.

Последние новости

Массированный удар по Украине: враг запустил 19 крылатых ракет, 14 уничтожили
Массированный удар по Украине: враг запустил 19 крылатых ракет, 14 уничтожили

Сегодня утром россияне массированно атаковали Украину ракетами Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Сегодня 10:21
3
просмотров
Не игнорируйте тревогу: в направлении Днепропетровщины летят ракеты
Не игнорируйте тревогу: в направлении Днепропетровщины летят ракеты

Будьте в безопасных местах!

Сегодня 07:02
6
просмотров
Погода на 8 декабря: в Днепре ожидается снег
Погода на 8 декабря: в Днепре ожидается снег

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
6
просмотров
После ранения на фронте и длительного лечения скончался актер Василий Кухарский
После ранения на фронте и длительного лечения скончался актер Василий Кухарский

После нескольких месяцев в госпитале скончался Василий Кухарский.

Вчера 23:12
13
просмотров
Сын Екатерины II или Апостол Павел: в горсовете Павлограда сделали заявление о переименовании города
Сын Екатерины II или Апостол Павел: в горсовете Павлограда сделали заявление о переименовании города

В Павлограде выступили против переименования города.

Вчера 22:03
8
просмотров
В Днепре из-за фуры, перекрывшей движение транспорта, образовалась 5-километровая пробка
В Днепре из-за фуры, перекрывшей движение транспорта, образовалась 5-километровая пробка

Фура парализовала движение в окрестностях Днепра.

Вчера 21:32
7
просмотров
В Днепре продают елки за 60 тысяч гривен: как они выглядят
В Днепре продают елки за 60 тысяч гривен: как они выглядят

Лакшери елки можно приобрести в днепровском "Эпицентре".

Вчера 20:57
7
просмотров
В супермаркетах АТБ в Днепре появились первые кассы самообслуживания
В супермаркетах АТБ в Днепре появились первые кассы самообслуживания

Еще в нескольких супермаркетах АТБ появились кассы самообслуживания.

Вчера 20:15
7
просмотров
Билеты на популярный поезд из Днепра в Польшу стремительно подорожают уже в считанные дни: новые цены
Билеты на популярный поезд из Днепра в Польшу стремительно подорожают уже в считанные дни: новые цены

Больше всего подорожают билеты из Киева.

Вчера 19:27
5
просмотров
Сплошной каток: на некоторых дорогах Днепра — гололед. Город понемногу «застревает» в ДТП (ФОТО)
Сплошной каток: на некоторых дорогах Днепра — гололед. Город понемногу «застревает» в ДТП (ФОТО)

На дорогах Днепра - гололедица.

Вчера 18:27
12
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх