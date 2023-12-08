Часть Днепра с ночи без воды: в супермаркетах разгребают бутылки с минералкой

Часть правого берега Днепра с ночи без воды. Первые сообщения об отключении водоснабжения начали поступать еще в полночь.
В настоящее время без воды ряд домов по адресам:
В некоторых супермаркетах с самого утра ажиотаж. Люди скупают питьевую воду. Практически каждый кто заходит в магазин – выходит оттуда с баклажкой воды в руках. Кое-где начали пустеть полки с минералкой и газировкой. На фото выше – один и магазинов АТБ на Победе.
Следует заметить, что воду постоянно подносят и люди берут не более одной пятилитровой баклажки, но полки пустеют буквально через несколько минут, поэтому работники не успевают выкладывать товар, сообщает dnepr.info.
Впрочем, воду купить еще можно, всем хватает.
Как сообщают в КП «Днепропроводоканал», воды нет из-за аварии на магистральном водопроводе. Сейчас коммунальщики чинят сеть и воду должны вернуть в ближайшее время.
Частично без водоснабжения также жители левого берега, а именно:
На близлежащих улицах понижено давление.
Из-за отсутствия воды на правом берегу также остановились котельные и сотни домов без тепла. Отопление вернут, как только возобновят водоснабжение.
Адреса колонок, где можно набрать техническую воду, мы публиковали ТУТ.
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