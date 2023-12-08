Частина Дніпра з ночі без води: у супермаркетах розгрібають пляшки з мінералкою

У супермаркетах з ранку почали скуповувати воду.

Частина правого берега Дніпра з ночі без води. Перші повідомлення про відключення водопостачання почали надходити ще опівночі.

Наразі без води низка будинків за адресами:

пл. Вокзальна

вул. Князя Володимира Великого

вул. Січеславська Набережна

ж/м Перемога 1-6, а саме вулиці Набережної Перемоги, Мандриківської та прилеглих

ж/м Покровський

ж/м Червоний Камінь

У деяких супермаркетах з самого ранку ажіотаж. Люди скуповують питну воду. Майже кожен хто заходить до магазину – виходить звідти з баклажкою води в руках. Подекуди почали пустіти полиці з мінералкою та газованою водою. На фото вище – один і магазинів АТБ на Перемозі.

Варто зауважити, що воду постійно підносять і люди беруть не більше однієї п’ятилітрової баклажки, але полиці пустіють буквально за декілька хвилин, тому працівники не встигають викладати товар, повідомляє dnepr.info.

Втім воду купити ще можна, усім вистачає.

Як повідомляють у КП “Дніпроводоканал”, води немає через аварію на магістральному водогоні. Наразі комунальники лагодять мережу і воду мають повернути найближчим часом.

Частково без водопостачання також мешканці лівого берега, а саме вулиць:

вул. С. Ковалевської,67-90,

вул. Зразкова, 1, 3, 4,

вул. Калинова, 82-100,

вул. Балтійська, 2.

На прилеглих вулицях знижений тиск.

Через відсутність води на правому березі також зупинилися котельні, тож сотні будинків без тепла. Опалення повернуть, як тільки відновлять водопостачання.

Адреси колонок, де можна набрати технічну воду ми публікували ТУТ.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: