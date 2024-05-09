Была с матерью на детской площадке: на Днепропетровщине разыскивают 8-летнюю девочку

Важна любая информация!

На Днепропетровщине правоохранители разыскивают 8-летнюю Ярославу Остояч.

Известно, что 8 мая около 19:15 ребенка видели вместе с матерью на детской площадке в селе Саевка, дальше они пошли в сторону трассы и сейчас их местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы ребенка: худощавого телосложения, светлые волосы.

Была одета в светлые короткие джинсы, темную спортивную кофту.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Ярославы, просим сообщить по телефонам: (068) 993 82 28, (096) 586 94 41 или 102.

UPD: полицейские разыскали ребенка, с ним все хорошо!

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