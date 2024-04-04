“Буду жити! Геть, думи сумні”: учительница показала, как выглядит ее класс после ракетной атаки по Днепру

От ракетного удара пострадали 18 человек, в том числе дети. В городе в результате очередной вражеской атаки повреждены детсад, колледж, предприятие критической инфраструктуры, 14 домов и тому подобное.
Учительница колледжа показала, как выглядит ее класс после вражеской атаки.
Фото она опубликовала на своей странице в соцсети.
Я учительница украинского языка, украинской и зарубежной литературы. А это колледж, в котором я работаю. К войне невозможно привыкнуть, и она ближе, чем кажется. Я много могу написать и сказать, но сегодня у меня нет слов. Одно знаю, что у ненависти нет предела. Россияне уничтожают нас, как нацию. И я и в дальнейшем буду делать важную работу, воспитывая детей, несмотря ни на что. Буду в дальнейшем рассказывать им о диссидентах, борцах за украинскую независимость, политических заключенных, о Стусе, Симоненко, Курбасе, Светличном, Плюще и многих-многих других. Потому что знаете что у них общее? Не то, что они пострадали от репрессий, а то, что они не сдались и не сломались. Вот что самое главное, — написала она.
На фото — полная разруха, всюду битое стекло, разбросаны тетради.
Мой последний урок перед прилетом был в 10 классе: Леся Украинка «Contra spem spero», очень символично. «Так! я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, Буду жити! Геть, думи сумні!», — добавила учительница украинского языка.
Напомним, ранее мы писали, куда обращаться за помощью пострадавшим.
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