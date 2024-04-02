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Уже 18 постраждалих через удар по Дніпру: в якому вони стані

Сьогодні 20:46
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Наразі в лікарнях 12 людей, які постраждали через удар по Дніпру.

Новости Днепра про Уже 18 постраждалих через удар по Дніпру: в якому вони стані

Кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру 2 квітня зросла до 18 людей.

Серед 12 госпіталізованих, п’ятеро – діти. Очільник ОВА Сергій Лисак навідав постраждалих у лікарні та розповів про їхній стан. “Важких” поранень немає. Усі ушпиталені – у стані середньої тяжкості. 

Втім, кажуть, все буде добре. Велика вдячність нашим медикам! І якнайшвидшого одужання потерпілим! – написав Лисак.

Серед постраждалих підлітки, які під час удару були в спортивній школі, а також перехожі, що перебували поблизу епіцентру вибуху. 

Новости Днепра про Уже 18 постраждалих через удар по Дніпру: в якому вони стані

Новости Днепра про Уже 18 постраждалих через удар по Дніпру: в якому вони стані

Новости Днепра про Уже 18 постраждалих через удар по Дніпру: в якому вони стані

Нагадаємо, через удар пошкоджені коледж, дитсадок та спортивна школа. Вибито понад 700 вікон у багатоквартирних будинках. Раніше ми публікували фото від ДСНС та поліції з місця атаки.

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Новости Днепра про Уже 18 постраждалих через удар по Дніпру: в якому вони станіУкраїнська Новости Днепра про Уже 18 постраждалих через удар по Дніпру: в якому вони станіРусский

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