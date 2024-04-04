“Буду жити! Геть, думи сумні”: вчителька показала, як виглядає її клас після ракетної атаки по Дніпру

Від ракетного удару постраждали 18 людей, зокрема діти. У місті внаслідок чергової ворожої атаки пошкоджені дитсадок, коледж, підприємство критичної інфраструктури, 14 будинків тощо.
Вчителька коледжу показала, як виглядає її клас після ворожої атаки.
Фото вона опублікувала на своїй сторінці у соцмережі.
Я вчителька української мови, української та зарубіжної літератури. А це коледж, у якому я працюю. До війни неможливо звикнути, і вона ближче, ніж здається. Я багато можу написати і сказати, але сьогодні у мене немає слів. Одне знаю, що у ненависті немає межі. Росіяни знищують нас, як націю. І я і надалі буду робити важливу роботу, виховуючи дітей, попри все. Буду надалі розповідати їм про дисидентів, борців за українську незалежність, політичних вʼязнів, про Стуса, Симоненка, Курбаса, Світличного, Плюща та багатьох-багатьох інших. Бо знаєте що в них спільне? Не те, що вони постраждали від репресій, а те, що вони не здалися і не зламалися. Ось що найголовніше, – написала вона.
На фото – повна розруха, усюди бите скло, розкидані зошити.
Мій останній урок перед прильотом був у 10 класі: Леся Українка «Contra spem spero», дуже символічно. «Так! я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, Буду жити! Геть, думи сумні!», – додала вчителька української мови.
Нагадаємо, раніше ми писали, куди звертатися за допомогою постраждалим.
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