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  • Будет жить 20 лет и прячет вещи хозяев: как выглядит котенок за 61 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Будет жить 20 лет и прячет вещи хозяев: как выглядит котенок за 61 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Сегодня 15:12
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Сегодня во многих странах отмечают довольно необычный праздник –Европейский день кота. Появился он в 1992 году в Италии. Суть этого дня в том, чтобы еще раз показать домашнему любимцу как сильно его любят. А для тех, кто еще только мечтает об усатом или хотят обзавестись им в ближайшем будущем журналисты dnepr.info собрали подборку самых дорогих породистых котят на продажу в Днепре.

Новости Днепра про Будет жить 20 лет и прячет вещи хозяев: как выглядит котенок за 61 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Чуть более 61 тыс грн просят за мальчика породы мейн-кун. Котенку исполнилось несколько месяцев, он черного окраса с яркими глазами. У котика есть все документы о прививках и о родословной. Продают его по такой цене, поскольку будущий хозяин Фалькона (так зовут котенка) будет иметь право разведения породы.

Новости Днепра про Будет жить 20 лет и прячет вещи хозяев: как выглядит котенок за 61 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Кошки и коты этой породы имеют очень подвижные лапы и могут держать в них игрушку, подцеплять пищу, а размер хвоста может быть равен длине туловища. На  иностранных военных кораблях часто можно встретить мейн-кунов, поскольку считается, что они приносят удачу.

За 59,2 тыс грн в Днепре можно купить котенка породы девон-рекс. Домашнему зверьку уже исполнилось полгода. Порода известна своей волнистой шерстью и большими ушами, а также выступающими скулами. Продавец котенка ничего не говорит о документах и родословной.

Новости Днепра про Будет жить 20 лет и прячет вещи хозяев: как выглядит котенок за 61 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Девон-рексы – это очень активные котята, которые любят играть, прыгать и карабкаться. Интересная деталь, таких котят нельзя расчесывать, иначе они могут полысеть. У них также часто обломанные усы.

За 48,2 тыс грн в Днепре продадут котенка породы «бенгал». Правда, сам котенок еще не родился, его появления ожидают лишь в марте этого года. Продавец обещает, что в новый дом котенок попадет уже с прививками, кастрированный и умеющий ходить на лоток.

Новости Днепра про Будет жить 20 лет и прячет вещи хозяев: как выглядит котенок за 61 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Особенностью бенгалов является их любовь к водным процедурам, постоянное мурчание, а также «привычка» красть и прятать вещи хозяев. А еще их можно выдрессировать и приучить к командам по типу: «дай лапу».

42,6 тыс грн просят за котенка породы манчкин. Он привит, приучен к лотку и у него есть паспорт, а также документы, подтверждающие родословную.  Порода относится к долгожителям – возраст может доходить до 18 лет, они хорошо поддаются дрессировки и совсем не агрессивны.

Новости Днепра про Будет жить 20 лет и прячет вещи хозяев: как выглядит котенок за 61 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

За пушистого котенка сибирской породы просят 40,8 тыс грн. Усатый привит согласно возрасту и обладает необходимыми навыками, чтобы не портить углы и диван в доме нового хозяина. Кошки этой породы считаются долгожителями и могут быть рядом с хозяином 20 лет, а их шерсть считается гипоаллергенной. Вес зверька во взрослом возрасте может доходить до 12 кг и это считается нормой для породы.

Новости Днепра про Будет жить 20 лет и прячет вещи хозяев: как выглядит котенок за 61 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Но на самом деле не важно, какой породы «мурчик», если он не отходит от хозяина ни на шаг и внимательно наблюдает своими бездонными глазами за всем происходящим в доме.

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Новости Днепра про Будет жить 20 лет и прячет вещи хозяев: как выглядит котенок за 61 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Будет жить 20 лет и прячет вещи хозяев: как выглядит котенок за 61 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)Русский

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