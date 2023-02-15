Сколько стоит купить замок в Днепре: с чайной комнатой и мраморной лестницей (ФОТО)

В Днепре есть дома внешне напоминающие замки разных эпох: с башенками, маленькими окошками и высоченными заборами. Чтобы жилье было больше похоже на неприступную крепость его ограждают заборами. Журналисты dnepr.info собрали подборку домов Днепра, что более всего похожи на замки и сейчас продаются.

За 25 млн грн в Днепре можно купить трехэтажный дом в форме замка на 823 кв.м. «Замок» сделан только наполовину. Новому хозяину придется заниматься отделкой двух этажей. На первом же все ремонт уже сделан. К дому поведены все коммуникации. Находится он на участке в 82 сотки. Во дворе молодые деревья, асфальт и цветочные клумбы. Два заезда и огромный забор. Находится дом в селе Новоалександровка.

Трехэтажный дом, также стилизованный под замок с башенками можно купить и дешевле, за 11 млн грн. Расположен он в Слобожанском. В нем 4 комнаты и 280 кв.м площади. Установлено индивидуальное газовое отопление, есть гараж на 2 машины, в доме авторский ремонт.

Участок 13 соток с бассейном, сауной и летним домиком.

В доме есть огромный мраморный камин и лестница, выложенная этим камнем.

Дом на два этажа и 10 комнат можно купить в АНД-районе за 10,8 млн грн. Общая площадь здания 686 кв.м. В доме есть чайная комната, бильярдная, комната с джакузи, во дворе зона с бассейном и гротом. Внутренняя отделка дома из мрамора, оникса, травертина.

Здание внешне также напоминает старинный замок. Внутри в помещениях стоят колонны.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: