Охотники за кирпичами уничтожают Дворец профилактики в Днепре (ФОТО)

В Днепре воры по кирпичику разбирают уникальное здание работы архитектора Красносельского. Причина – старинный кирпич, из которого оно построено.

Бывший «Дворец охраны здоровья» или как его привыкли называть жители Днепр «Дворец профилактики» был возведен в 1927 году по проекту городского архитектора Александра Красносельского. В 2016 году здание было исключено из списка памятников истории и архитектуры, а в 2017 году тут закрылась работающая до этого поликлиника 2-й городской больницы. С тех пор Дворец профилактики стоял заброшенный. После нападок вандалов и хулиганов в помпезном здании появилось много мусора, были выбиты стекла и двери. Из-за отсутствия ремонта, отопления и холода с дождем здание стало понемногу разрушаться. А недавно стало известно, что его просто разносят по кирпичикам.

Все дело в том, что построили дворец из уникального пластичного Екатеринославского кирпича. И теперь охотники за ним просто выносят уникальный раритет, разбирая здания буквально по кусочкам. Сам же «Дворец профилактики» превращается в огромную свалку.

Построенный в 1927 году Дворец предназначался для медицинского обслуживания и санитарного просвещения рабочих завода им. Петровского. В огромном здании были предусмотрены помещения для лечения, лекций, персонала и посетителей. Внешне трехэтажный «Дворец профилактики» напоминал итальянский палаццо XVI века. При «Дворце охраны здоровья» того времени работал диагностический и травматологический кабинеты, где принимали врачи-урологи и травматологи, работала электро-светолечебница, диетический диспансер.

После Второй мировой войны здание пришлось восстанавливать, но при этом пострадала планировка. Был частично изменен фасад, Дворец лишился части декора, но в целом облик здания остался прежним.

В 1996 году здание было признанно памятником архитекторы местного значения.

Теперь дворец в аварийном состоянии. Лестницы разрушены, с полов и стен сбита плитка, выбиты окна, двери. После того, как здание покинула поликлиника помещение не законсервировали, а спустя время город был готов сдать его в аренду с тем, чтобы арендатор восстановил помещение, но желающих не нашлось. Теперь же его разносят по кирпичикам.

Купить старинный кирпич местного производства можно по 15 грн за штуку.

фото: Влад Малько

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