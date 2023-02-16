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Охотники за кирпичами уничтожают Дворец профилактики в Днепре (ФОТО)

Сегодня 12:59
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В Днепре воры по кирпичику разбирают уникальное здание работы архитектора Красносельского. Причина – старинный кирпич, из которого оно построено.

Новости Днепра про Охотники за кирпичами уничтожают Дворец профилактики в Днепре (ФОТО)

Бывший «Дворец охраны здоровья» или как его привыкли называть жители Днепр «Дворец профилактики» был возведен в 1927 году по проекту городского архитектора Александра Красносельского. В 2016 году здание было исключено из списка памятников истории и архитектуры, а в 2017 году тут закрылась работающая до этого поликлиника 2-й городской больницы. С тех пор Дворец профилактики стоял заброшенный. После нападок вандалов и хулиганов в помпезном здании появилось много мусора, были выбиты стекла и двери. Из-за отсутствия ремонта, отопления и холода с дождем здание стало понемногу разрушаться. А недавно стало известно, что его просто разносят по кирпичикам.

Новости Днепра про Охотники за кирпичами уничтожают Дворец профилактики в Днепре (ФОТО)

Все дело в том, что построили дворец из уникального пластичного Екатеринославского кирпича. И теперь охотники за ним просто выносят уникальный раритет, разбирая здания буквально по кусочкам. Сам же «Дворец профилактики» превращается в огромную свалку.

Новости Днепра про Охотники за кирпичами уничтожают Дворец профилактики в Днепре (ФОТО)

Построенный в 1927 году Дворец предназначался для медицинского обслуживания и санитарного просвещения рабочих завода им. Петровского. В огромном здании были предусмотрены помещения для лечения, лекций, персонала и посетителей. Внешне  трехэтажный «Дворец профилактики» напоминал итальянский палаццо XVI века. При «Дворце охраны здоровья» того времени работал диагностический и травматологический кабинеты, где принимали врачи-урологи и травматологи, работала электро-светолечебница, диетический диспансер.

Новости Днепра про Охотники за кирпичами уничтожают Дворец профилактики в Днепре (ФОТО)

После Второй мировой войны здание пришлось восстанавливать, но при этом пострадала планировка. Был частично изменен фасад, Дворец лишился части декора, но в целом облик здания остался прежним.

В 1996 году здание было признанно памятником архитекторы местного значения.

Новости Днепра про Охотники за кирпичами уничтожают Дворец профилактики в Днепре (ФОТО)

Теперь дворец в аварийном состоянии. Лестницы разрушены, с полов и стен сбита плитка, выбиты окна, двери. После того, как здание покинула поликлиника помещение не законсервировали, а спустя время город был готов сдать его в аренду с тем, чтобы арендатор восстановил помещение, но желающих не нашлось. Теперь же его разносят по кирпичикам.

Купить старинный кирпич местного производства можно по 15 грн за штуку.

Новости Днепра про Охотники за кирпичами уничтожают Дворец профилактики в Днепре (ФОТО)

фото: Влад Малько

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Новости Днепра про Охотники за кирпичами уничтожают Дворец профилактики в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Охотники за кирпичами уничтожают Дворец профилактики в Днепре (ФОТО)Русский

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