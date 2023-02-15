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«Салют», «Панорама», «Факел»: как выглядели кинотеатры Днепра в 1980-х годах

Сегодня 15:12
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Сейчас отдельных «стационарных» кинотеатров в Днепре почти не осталось. Все они работают преимущественно в «составе» ТЦ, да и количество их не слишком велико. А раньше в Днепре насчитывалось несколько десятков залов. Сейчас почти все они либо разрушены, либо переданы в частную собственность и вместо холла и зала с креслами там рестораны, магазины и т.д. Журналисты решили dnepr.info вспомнить, как выглядели кинотеатры Днепра в  1970-1980-х годах.

Новости Днепра про «Салют», «Панорама», «Факел»: как выглядели кинотеатры Днепра в 1980-х годах

Кинотеатр «Панорама» открылся в Днепре в 1959 году. Здесь был один зрительный зал на 900 мест. В кинотеатре показывали широкоформатные фильмы, а экран был дугообразный размером 28 на 11 метров. Перед сеансами в фойе играл музыкант. В середине 1990-х здесь был открыт боулинг-клуб, потом ресторан и сейчас здание пустует.

Новости Днепра про «Салют», «Панорама», «Факел»: как выглядели кинотеатры Днепра в 1980-х годах

Кинотеатр «Родина» был открыт в 1912 году и просуществовал до 2014 года. За свою «жизнь» успел изменить множество названий, пережить пожар и несколько реконструкций. В настоящее время здесь находится ресторан.

Новости Днепра про «Салют», «Панорама», «Факел»: как выглядели кинотеатры Днепра в 1980-х годах

Кинотеатр «Спутник» был открыт в 1963 году. Был рассчитан на 820 мест. Он пережил 1990-е годы, был реконструирован, но все же закрылся.

Новости Днепра про «Салют», «Панорама», «Факел»: как выглядели кинотеатры Днепра в 1980-х годах

Кинотеатр «Космос» был открыт в 1965 году. Находился он по проспекте Гагарина, тогда этот район только начинали застраивать многоквартирными домами. Зал кинотеатра мог вместить 490 желающих смотреть кино. До 1990-х годов «Космос» был очень популярным кинотеатром, затем стал магазином и позже его снесли.

Новости Днепра про «Салют», «Панорама», «Факел»: как выглядели кинотеатры Днепра в 1980-х годах

В нагорном районе города в 1950-х годах открылся кинотеатр «Октябрь». Он занимал два этажа, имел два зала, в каждом могли разместиться по 211 зрителей. Работал кинотеатр до 1995 года, после чего был закрыт. Помещение реконструировали, сейчас это гостиница. Жители Днепра звали его «Сачок» из-за того, что студенты из вузов ходили смотреть фильмы вместо лекций.

Новости Днепра про «Салют», «Панорама», «Факел»: как выглядели кинотеатры Днепра в 1980-х годах

Кинотеатр «Правда» один из немногих известных, находившийся на левом берегу Днепра. Зал был рассчитан на 600 зрителей. Сейчас закрыт.

Новости Днепра про «Салют», «Панорама», «Факел»: как выглядели кинотеатры Днепра в 1980-х годах

Кинотеатр «Красногвардеец» был открыт в 1957 году. Здание было построено в стиле «сталинский ампир», что было типичным для того времени. Кинотеатр имел два зала: «Синий» и «Красный», вмещавшие по 300 зрителей. Он стал седьмым кинотеатром открытым в Днепре. Здесь даже был «детский» зал. Сейчас это «Дом искусства», где проводятся разные выставки и мероприятия.

Новости Днепра про «Салют», «Панорама», «Факел»: как выглядели кинотеатры Днепра в 1980-х годах

Кинотеатр «Салют» был открыт на жилом массиве Победа в 1976 году в качестве подарка жителям ко Дню города. Имел зал на 800 зрителей и стал одним из символов Днепра. В его честь был даже выпущен специальный почтовый конверт. В настоящее время снесен.

Новости Днепра про «Салют», «Панорама», «Факел»: как выглядели кинотеатры Днепра в 1980-х годах

Кинотеатр «Факел» был открыт в 1960 году у центрального рынка Днепра. Имел зал на 500 зрителей. Закрылся в 1999 году. В настоящее время в его стенах работает магазин.

Новости Днепра про «Салют», «Панорама», «Факел»: как выглядели кинотеатры Днепра в 1980-х годах

Кинотеатр «Бригантина» в парке Глобы был открыт в 1950-х годах. Он считался кинотеатром «второго экрана» и фильмы демонстрировали здесь через две недели после премьеры на больших экранах. Основными посетителями зала были дети. При кинотеатре работал буфет, а рядом с залом на улице были теннисные столы, где часто играли дети. Закрылся кинозал только в 1996 году. Сейчас здание заброшено.

Новости Днепра про «Салют», «Панорама», «Факел»: как выглядели кинотеатры Днепра в 1980-х годах

 

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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Новости Днепра про «Салют», «Панорама», «Факел»: как выглядели кинотеатры Днепра в 1980-х годахУкраїнська Новости Днепра про «Салют», «Панорама», «Факел»: как выглядели кинотеатры Днепра в 1980-х годахРусский

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