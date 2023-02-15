«Салют», «Панорама», «Факел»: как выглядели кинотеатры Днепра в 1980-х годах

Сейчас отдельных «стационарных» кинотеатров в Днепре почти не осталось. Все они работают преимущественно в «составе» ТЦ, да и количество их не слишком велико. А раньше в Днепре насчитывалось несколько десятков залов. Сейчас почти все они либо разрушены, либо переданы в частную собственность и вместо холла и зала с креслами там рестораны, магазины и т.д. Журналисты решили dnepr.info вспомнить, как выглядели кинотеатры Днепра в 1970-1980-х годах.

Кинотеатр «Панорама» открылся в Днепре в 1959 году. Здесь был один зрительный зал на 900 мест. В кинотеатре показывали широкоформатные фильмы, а экран был дугообразный размером 28 на 11 метров. Перед сеансами в фойе играл музыкант. В середине 1990-х здесь был открыт боулинг-клуб, потом ресторан и сейчас здание пустует.

Кинотеатр «Родина» был открыт в 1912 году и просуществовал до 2014 года. За свою «жизнь» успел изменить множество названий, пережить пожар и несколько реконструкций. В настоящее время здесь находится ресторан.

Кинотеатр «Спутник» был открыт в 1963 году. Был рассчитан на 820 мест. Он пережил 1990-е годы, был реконструирован, но все же закрылся.

Кинотеатр «Космос» был открыт в 1965 году. Находился он по проспекте Гагарина, тогда этот район только начинали застраивать многоквартирными домами. Зал кинотеатра мог вместить 490 желающих смотреть кино. До 1990-х годов «Космос» был очень популярным кинотеатром, затем стал магазином и позже его снесли.

В нагорном районе города в 1950-х годах открылся кинотеатр «Октябрь». Он занимал два этажа, имел два зала, в каждом могли разместиться по 211 зрителей. Работал кинотеатр до 1995 года, после чего был закрыт. Помещение реконструировали, сейчас это гостиница. Жители Днепра звали его «Сачок» из-за того, что студенты из вузов ходили смотреть фильмы вместо лекций.

Кинотеатр «Правда» один из немногих известных, находившийся на левом берегу Днепра. Зал был рассчитан на 600 зрителей. Сейчас закрыт.

Кинотеатр «Красногвардеец» был открыт в 1957 году. Здание было построено в стиле «сталинский ампир», что было типичным для того времени. Кинотеатр имел два зала: «Синий» и «Красный», вмещавшие по 300 зрителей. Он стал седьмым кинотеатром открытым в Днепре. Здесь даже был «детский» зал. Сейчас это «Дом искусства», где проводятся разные выставки и мероприятия.

Кинотеатр «Салют» был открыт на жилом массиве Победа в 1976 году в качестве подарка жителям ко Дню города. Имел зал на 800 зрителей и стал одним из символов Днепра. В его честь был даже выпущен специальный почтовый конверт. В настоящее время снесен.

Кинотеатр «Факел» был открыт в 1960 году у центрального рынка Днепра. Имел зал на 500 зрителей. Закрылся в 1999 году. В настоящее время в его стенах работает магазин.

Кинотеатр «Бригантина» в парке Глобы был открыт в 1950-х годах. Он считался кинотеатром «второго экрана» и фильмы демонстрировали здесь через две недели после премьеры на больших экранах. Основными посетителями зала были дети. При кинотеатре работал буфет, а рядом с залом на улице были теннисные столы, где часто играли дети. Закрылся кинозал только в 1996 году. Сейчас здание заброшено.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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