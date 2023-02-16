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Для чего рф запускает шары в небо Украины: комментарии военных экспертов

Сегодня 17:38
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Начиная с 12 февраля рф регулярно запускает в воздушное пространство Украины необычные воздушные шары с уголковыми отражателями. Первый такой аэростат был зафиксирован и сбит над Днепром. Через несколько дней еще 6 таких шаров сбили в столице. Журналисты dnepr.info собрали всю информацию об этих шарах с комментариями экспертов.

Новости Днепра про Для чего рф запускает шары в небо Украины: комментарии военных экспертов

«Это обычный шар, который может быть диаметров от метра до полутора. Он наполнен газом и поэтому летит вверх. На шнурке к нему прикреплен уголковый отражатель, излучающий сигнал. Радиолокационная станция обнаруживает его в воздухе, а сигнал отражается от этого углового отражателя», — рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, управляет такими шарами движение ветра, они имеют неконтролируемую траекторию, летят высоко и могут преодолевать километровые расстояния.

«Металлические отражатели могут быть сделаны из фольги. Они летят высоко, увидеть их не просто, но сбить можно простыми средствами, главное – выявить и определить, что это за цели», — сказал Юрий Игнат.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что шары эти запускаются с разведывательной целью, но к ним также может быть «привязана» и взрывчатка. Хотя таких случаев пока что не было зафиксировано.

«Они запустили кучу зондов чтобы перегрузить нашу систему ПВО, чтобы оно начало работать по этим зондам. Для противника это была основная задача, чтобы наше ПВО, особенно тактическое звено быстро кинулось сбивать шары, а в это время армейская авиация работала по переднему краю наших войск и при этом средства ПВО не успевали бы отвлечься на армейскую авиацию рф. Я пока не встретил информацию о том, что там были применены взрывчатые вещества. Основная цель – перегрузить нашу ПВО, чтобы она не отвлекалась на российские самолеты», — сказал военный эксперт Олег Жданов.

Уголковые отражатели применяются в военном деле уже несколько десятков лет.

Новости Днепра про Для чего рф запускает шары в небо Украины: комментарии военных экспертов

«Очевидно пытаются вскрыть нашу систему ПВО. Мы послушно вскрываемся и сбиваем их. Но только сбиваем не теми средствами которые они ожидали и места которые их интересуют не вскрываются вообще», — сказал бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович.

Помимо уголковых отражателей на шарах закреплено и разведоборудование.

Новости Днепра про Для чего рф запускает шары в небо Украины: комментарии военных экспертов

«Главная цель этих шаров – отвлекать внимание нашей ПВО, угловой отражатель выполняет функцию ложной цели. Отражатель на них ставится для РЛС, которая видит его как воздушный объект. Пока шар не увидят визуально в небе – его воспринимают как цель», — ответил военный эксперт Александр Коваленко.

Все эксперты сходятся во мнении о том, что главная цель этих шаров – отвлечь на себя внимание нашей ПВО, поскольку они похожи на дрон-камикадзе, а также враг хочет узнать, где находятся комплексы ПВО.

 

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Новости Днепра про Для чего рф запускает шары в небо Украины: комментарии военных экспертовУкраїнська Новости Днепра про Для чего рф запускает шары в небо Украины: комментарии военных экспертовРусский

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