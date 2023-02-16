Когда ждать открытия McDonald’s в Днепре: что известно

Сеть ресторанов McDonald’s прекратила свою работу в Украине 24 февраля 2022 года. Но уже летом прошлого года часть ресторанов быстрого питания снова открыли свои двери в нескольких городах Украины, в том числе и в столице.

Рестораны McDonald’s закрыты в Запорожье, Одессе, Чернигове, Полтаве, Сумах, Харькове и Днепре.

И хотя осенью жители города видели, как в заведениях сети убирали, проверяли табло, где обычно светится меню, McDonald’s до сих пор закрыт. Точная дата открытия неизвестна.

«Работы ресторанов мы возобновляем соответственно с поэтапным планом. Следите за актуальной информацией на наших официальных страницах», — так прес-служба McDonald’s ответчает пользователям Facebook на вопрос, когда сеть снова заработает в Днепре.

В открытых же заведениях сети частично не доступно старое меню. Об этом пишут пользователи социальной сети Facebook.

Так, в разных городах в McDonald’s невозможно купить салаты, милкшейк, «Роял чизбургер», «Макчикен Бекон», «Чизбургер с беконом», нет веганских бургрегов, картошки по-селянски, картошки с сырным соусом и беконом, МакПирога, и некоторых других позиций.

«Мы работаем над тем, чтобы вернуть ваши любимые блюда. Следите за анонсами нашей страницы. Расширяем наш ассортимент постепенно», — отметили в McDonald’s.

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