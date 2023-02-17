Буде жити 20 років і ховає речі господарів: як виглядає кошеня за 61 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Трохи більше 61 тис. грн просять за хлопчика породи мейн-кун. Кошеняті виповнилося кілька місяців, воно має чорну «шубку» та яскраві очі. Котик має всі документи про щеплення і про родовід. Продають його за такою ціною, оскільки майбутній господар Фалькона (так звати кошеня) матиме право розведення породи.
Кішки та коти цієї породи мають дуже рухливі лапи і можуть тримати в них іграшку, підчіплювати їжу, а розмір хвоста може дорівнювати довжині тулуба. На іноземних військових кораблях часто можна зустріти мейн-кунів, оскільки вважається, що вони приносять успіх.
За 59,2 тис грн у Дніпрі можна купити кошеня породи девон-рекс. Домашньому звірятку вже виповнилося півроку. Порода відома своєю хвилястою шерстю і великими вухами, а також скулами, що виступають. Продавець кошеня нічого не говорить про документи та родовід.
Девон-рекси – це дуже активні кошенята, які люблять грати, стрибати та дертися вгору. Цікава деталь, таких кошенят не можна розчісувати, інакше вони можуть облисіти. У них також часто бувають обламані вуса.
За 48,2 тис. грн у Дніпрі продадуть кошеня породи бенгал. Щоправда, саме кошеня ще не народилося, його появи очікують лише у березні цього року. Продавець обіцяє, що в новий будинок кошеня потрапить вже з щепленням, кастроване і навчене ходити на лоток.
Особливістю бенгалів є їхня любов до водних процедур, постійне мурчання, а також «звичка» красти та ховати речі господарів. А ще їх можна видресувати та привчити до команд на кшталт: «дай лапу».
42,6 тис грн просять за кошеня породи манчкін. Він щеплений, привчений до лотка і має паспорт, а також документи, що підтверджують родовід. Порода відноситься до довгожителів – їх вік може доходити до 18 років, вони добре піддаються дресирування і зовсім не агресивні.
За пухнастого кошеня сибірської породи просять 40,8 тис грн. Вусатий щеплений відповідно до віку і має необхідні навички, щоб не псувати кути і диван у будинку нового господаря. Кішки цієї породи вважаються довгожителями і можуть бути поруч із господарем 20 років, а їхня вовна вважається гіпоалергенною. Вага звіра у дорослому віці може сягати 12 кг і це вважається нормою для породи.
Але насправді не важливо, якої породи «мурчик», якщо він не відходить від господаря ні на крок і уважно спостерігає своїми бездонними очима за тим, що відбувається в будинку.
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