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  • Будет ли в Украине действовать налог в 18% с переводов на карту: что говорят эксперты

Будет ли в Украине действовать налог в 18% с переводов на карту: что говорят эксперты

Сегодня 17:35
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В конце минувшей недели директор экономических программ центра «Украинский институт будущего» Анатолий Амелин сообщил, что согласно новым нормам в Национальной стратегии доходов на 2024 год любые поступление на банковскую карту физлица, то есть обычного гражданина будут облагаться налогом в 18%. Ряд СМИ подхватили эту информацию и начали ее распространять, среди жителей Украины началась паника.

Новости Днепра про Будет ли в Украине действовать налог в 18% с переводов на карту: что говорят эксперты

Журналисты dnepr.info узнали так ли это на самом деле и как эту информацию прокомментировали эксперты и депутаты.

Заявление эксперт сделал в тот же день, когда Кабинетом Министров Украины была принята Национальная стратегия доходов на 2024 год. Норма о налоге на перевод с карты на карту означала, что с любого банковского перевода владельцу карты пришлось бы отдавать государству 18%. Новость вызвала возмущение у жителей всей страны.

Новости Днепра про Будет ли в Украине действовать налог в 18% с переводов на карту: что говорят эксперты

Но экономисты и адвокаты поспешили успокоить, что ввести в действие такую норму практически невозможно.
«Невозможно ввести 18% налога на деньги, которые поступают на ваши карточные банковские счета, поскольку этот налог на доходы существовал всегда. Он и сейчас есть. Так как его можно ввести заново? Никак», — отметил адвокат Станислав Лифлянчик. Он отметил, что гражданин по окончанию налогового года должен самостоятельно задекларировать свои доходы и потом оплатить налоги. «Если вы этого не сделаете (а вы этого никогда не делаете), то налоговая почти никак не может узнать кто вам прислал какую-то сумму денег на карту». – сказал адвокат.

Новости Днепра про Будет ли в Украине действовать налог в 18% с переводов на карту: что говорят эксперты

По его словам, контроль над средствами есть и сейчас. Он называется «финансовый мониторинг» и суть его в том, что банк может попросить держателя карты предъявить объяснения и документы, подтверждающие законность происхождения средств, поступивших на карту. Делается это только при условии, что на карту переводится большая и подозрительная (по мнению банка) сумма денег. Если предоставить необходимые документы – ничего не будет, если нет – банк может передать дело в Минюст и налоговую и тогда владельцу счета не избежать объяснений с контролирующими органами.

«Любые доходы, которые сегодня вам поступают, вы обязаны декларировать – это указано в Налоговом кодексе. Другое дело, что налоговая не имеет доступа к банковской тайне, и никакой информации о поступлениях на ваши карты у нее нет», — сказал в интервью Униан экономист Олег Пендзин.

В канун Нового года информацию о 18% налоге за переводы с карты на карту опроверг глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев. Информацию об этом он называл «дешевым хайпом» и заявил, что в Национальной стратегии доходов такого пункта нет, сравнил информацию на налогах с ИПСО.

Новости Днепра про Будет ли в Украине действовать налог в 18% с переводов на карту: что говорят эксперты

 

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