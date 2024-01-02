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Что ждет жителей Днепра в январе 2024 года: новая платежка за коммуналку и увеличение выплат

Сегодня 15:19
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С нового года жителей Днепра ждет масса нововведений – увеличится минимальная зарплата, социальные выплаты, вступят в действие несколько новых законов. Чуть позже вырастет минимальная пенсия, остальные будут проиндексированы. Но это все будет в течение года.

Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра в январе 2024 года: новая платежка за коммуналку и увеличение выплат

Журналисты dnepr.info узнали, каких изменений стоит ждать жителям Днепра уже в январе 2024 года.

Минимальная зарплата

С января этого года в Украине минимальная зарплата составляет 7,1 тыс грн. Минимальная почасовая оплата также стала чуть больше и сегодня составляет 42,6 грн. Соответственно вместе с минималкой выросли и налоги для работодателей, которые он должен платить за каждого сотрудника.

Учительская зарплата

Как заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовый с января 2024 года учителям увеличат зарплату на 10%. После этого средняя зарплата педагога составит более 14 тыс грн.

Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра в январе 2024 года: новая платежка за коммуналку и увеличение выплат

Прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Украине в январе 2024 года вырос до 3023 грн для трудоспособных лиц и 2361 грн для нетрудоспособных. Общий показатель составит 2920 грн. Вместе с ним соответственно вырос размер помощи лицам с инвалидностью и детям. Подробнее от этом мы писали тут.

Увеличение выплат безработным

С января официально зарегистрированные в Государственной службе занятости безработные жители Днепра смогут получать 7,1 тыс грн. Оплата общественно-полезной работы от Центра занятости также вырастет и составит 7,1 – 10,6 тыс грн в месяц.

Повышение пенсии

В январе повышение пенсии следует ждать тем, кто получает минимальную сумму выплат. Она вырастет до  2361 грн, а также тем, кто получает максимальную пенсию. У них она вырастет до 23,6 тыс грн. С января также вырастут выплаты за сверхнормативный стаж. Теперь будут платить 23,6 грн за каждый дополнительно проработанный год вместо 20,9 грн, как это было в 2023 году.

Вырастет и доплата одиноким пенсионерам, которые нуждаются в уходе. Теперь она составит 944 грн. Эта доплата составляет 40% от прожиточного минимума.

Водительские права и покупка авто

Получить водительские права в Украине теперь будет дороже. Стоимость услуг на сдачу экзаменов и выдачу пластикового удостоверения вырастет в разы. Так, чтобы попробовать свои силы в сдачи теоретического экзамена нужно будет отдать 250 грн вместо 13, попасть на практический экзамен обойдется в 420 грн, ранее также он стоил 13 грн, выдача пластикового удостоверения водителя будет стоить 230 грн вместо 26 грн.

Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра в январе 2024 года: новая платежка за коммуналку и увеличение выплат

Для тех, у кого уже есть права и он хочет перерегистрировать или снять авто с учета нужно отдать за услугу 350 грн вместо 200 грн.

Налогообложение для предпринимателей

С января лимиты для ФЛП будут изменены в связи с ростом минимальной зарплаты и составят: для плательщиков первой группы – не более 167 «минималок» или 1,185 млн грн. Для второй группы – 834 минимальные зарплаты или 5,9 млн грн. Для третьей – 1 167 «минималок» или 8,2 млн грн. Если показатели будут больше – ФЛП переведут на другую группу или единую систему налогообложения.

Компенсация за разрушенное жилье

С января 2024 года владельцы жилья, пострадавшего от ракетных атак агрессора могут получить компенсацию если самостоятельно отремонтировали повреждения или разрушения. Основанием для получения средств может быть фотофиксация повреждений до начала ремонта и кадры отремонтированного жилья. Стоимость вложенных в ремонт средств должна оценить специальная комиссия.

Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра в январе 2024 года: новая платежка за коммуналку и увеличение выплат

Рынок земли

С 1 января 2024 должен стартовать новый этап закона о рынке земли – его должны открыть для юридических лиц, а жители Украины смогут покупать в личную собственность до 10 тыс га земли. Но часть депутатов ВР подали новый законопроект, который бы отсрочил эту норму до начала 2025 года.

Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра в январе 2024 года: новая платежка за коммуналку и увеличение выплат

Еще одна платежка

С января жители Днепра будут получать не две платежки за газ, а три. Дополнительная квитанция будет информировать о стоимости услуг содержания внутридомовых систем, техосмотр газового оборудования, проверку тяги в каналах и т.п. Сколько придется платить по третьей платежке – пока неизвестно. НКРЭК еще не установила предельных цен за услугу, поскольку конечную стоимость услуг еще не оценил поставщик. Операторы должны сделать это до 5 января. Цена будет зависеть от оборудования, состояния сетей в доме и т.п.

Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра в январе 2024 года: новая платежка за коммуналку и увеличение выплат

Информация для курильщиков

В январе обновятся и пачки сигарет. Теперь информация о том, что курение вредит здоровью будет занимать 65% площади упаковки.

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Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра в январе 2024 года: новая платежка за коммуналку и увеличение выплатУкраїнська Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра в январе 2024 года: новая платежка за коммуналку и увеличение выплатРусский

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